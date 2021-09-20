Глава Еврокомиссии потребовала создать Европейский оборонительный союз

После создания Австралией, США и Великобританией нового военного блока AUKUS Европейский союз может создать собственный военный блок, чтобы не полагаться на Америку в оборонной сфере, сообщает Страна UA.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она заявила, что обеспокоена захватом власти в Афганистане "Талибаном". По ее словам, такое событие порождает серьезные вопросы не только в НАТО, но и перед странами Евросоюза.

Глава Еврокомиссии призвала ускорить развитие Европейского оборонительного союза. Она утверждает, что для этого не придется формировать новые подразделения - они уже существуют.

Также Фон дер Ляйен добавила, что союзу нужно обладать достаточной политической волей для использования военных инструментов в международных делах без помощи со стороны США и НАТО.

"Пора переходить на следующий уровень" , - сказала она.

Фон дер Ляйен считает, что ЕС должен обеспечивать стабильность в своем регионе и за его пределами, а также принимать участие в миссиях, которые не инициированы НАТО или ООН.