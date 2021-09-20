Глава Еврокомиссии потребовала создать Европейский оборонительный союз
После создания Австралией, США и Великобританией нового военного блока AUKUS Европейский союз может создать собственный военный блок, чтобы не полагаться на Америку в оборонной сфере, сообщает Страна UA.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она заявила, что обеспокоена захватом власти в Афганистане "Талибаном". По ее словам, такое событие порождает серьезные вопросы не только в НАТО, но и перед странами Евросоюза.
Глава Еврокомиссии призвала ускорить развитие Европейского оборонительного союза. Она утверждает, что для этого не придется формировать новые подразделения - они уже существуют.
Также Фон дер Ляйен добавила, что союзу нужно обладать достаточной политической волей для использования военных инструментов в международных делах без помощи со стороны США и НАТО.
"Пора переходить на следующий уровень", - сказала она.
Фон дер Ляйен считает, что ЕС должен обеспечивать стабильность в своем регионе и за его пределами, а также принимать участие в миссиях, которые не инициированы НАТО или ООН.