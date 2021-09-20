Ирландия вакцинировала 90% населения - самый высокий показатель в ЕС

В Ирландии вакцинировано 90% детей старше 16 лет, что делает ее страной с самой высокой долей вакцинации среди всех членов Евросоюза, сообщает Европейская правда.

Данные Европейского центра по контролю за заболеваниями показывают, что за Ирландией следуют Мальта, Дания и Португалия.

Премьер-министр Мишель Мартин поблагодарил общественность и тех, кто участвовал в развертывании вакцины, а глава службы здравоохранения Ирландии поблагодарил молодых людей, в частности, за их реакцию на программу вакцинации.

Правительство назначило 22 октября датой большинства ограничений и поставило дату в зависимость от превышения 90-процентного порога. На этой неделе ожидается, что многие ирландцы начнут поэтапное возвращение на свои рабочие места после 18 месяцев карантина.

С понедельника также отменяются ограничения на занятия в помещении и на массовые мероприятия на открытом воздухе.