Сухпайки и шопинг: как российские кураторы привлекали "избирателей" из ОРДЛО

Жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) с российскими паспортами, которых везли голосовать в Ростовскую область на выборах в Государственную думу РФ, выдавали сухие пайки, сообщает Деловая столица.

Граждане ехали на специальных автобусах и пересекали границу по "зеленому коридору", не задерживаясь в очередях. К каждой группе был приставлен так называемый "старший", который контролировал списки и наличие указанных лиц на месте.

Примечательно, что если раньше доехать до Ростовской области из Донецка можно было за 550 рублей, то для участия в голосовании поездка была бесплатной. Кроме того, желающим принять участие в выборах выдавали сухпайки.

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Все выезжающие в Ростовскую область едут словно в бесплатную туристическую поездку — вместо обещанных избирательных ярмарок, как в СССР, после голосования вывозят на обязательный шопинг в продуктовые супермаркеты. Там товары дешевле, чем в псевдореспубликах.

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Также сообщается, что те, кто не поехал голосовать на участки, передавали свои пароли регистрации на портале государственных услуг так называемым "старшим". Те могли голосовать вместо них.

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