Назрел дефицит кадров: количество вакансий удвоилось
В Украине за год количество вакансий выросло на 104% – с 53 тыс. в сентябре 2020 года до 108 тыс. в текущем месяце, сообщает UBR.
Тенденция роста количества актуальных вакансий началась с февраля 2021-го. Уже в августе их было почти 95 тыс., свидетельствуют данные портала Work.ua.
При этом количество новых резюме также растет. Но откликов на вакансии все-равно становится меньше. Поэтому эксперты считают, что на рынке
"наблюдается определенный кадровый голод, претендентам есть из чего выбирать".
При этом, по данным аналитиков, за год средние зарплаты, предлагаемые работодателями в вакансиях, выросли на 9%. По состоянию на сентябрь 2021-го сумма составляет 13 667 грн, тогда как годом ранее было 12 420 грн.
Больше всего платят в следующих категориях поиска:
- "Топ-менеджмент, руководство высшего звена" – 22 123 грн;
- "Недвижимость" – 19 577 грн;
- "Транспорт, автобизнес" – 16 151 грн;
- "Строительство, архитектура" – 16 043 грн;
- "Страхование" – 15 857 грн;
- "Продажи, закупки" – 15 811 грн;
- "Культура, музыка, шоу-бизнес" – 15 808 грн;
- "Администрация, руководство среднего звена" – 15 544 грн.
Самые высокие средние зарплаты в Киеве – 15 813 грн, Днепре и Одессе – около 13 300 грн, наименьшие – в Ровно – 10 871 грн в месяц.