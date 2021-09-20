Назрел дефицит кадров: количество вакансий удвоилось

В Украине за год количество вакансий выросло на 104% – с 53 тыс. в сентябре 2020 года до 108 тыс. в текущем месяце, сообщает UBR.

Тенденция роста количества актуальных вакансий началась с февраля 2021-го. Уже в августе их было почти 95 тыс., свидетельствуют данные портала Work.ua.

При этом количество новых резюме также растет. Но откликов на вакансии все-равно становится меньше. Поэтому эксперты считают, что на рынке "наблюдается определенный кадровый голод, претендентам есть из чего выбирать".

При этом, по данным аналитиков, за год средние зарплаты, предлагаемые работодателями в вакансиях, выросли на 9%. По состоянию на сентябрь 2021-го сумма составляет 13 667 грн, тогда как годом ранее было 12 420 грн.

Больше всего платят в следующих категориях поиска:

"Топ-менеджмент, руководство высшего звена" – 22 123 грн;

"Недвижимость" – 19 577 грн;

"Транспорт, автобизнес" – 16 151 грн;

"Строительство, архитектура" – 16 043 грн;

"Страхование" – 15 857 грн;

"Продажи, закупки" – 15 811 грн;

"Культура, музыка, шоу-бизнес" – 15 808 грн;

"Администрация, руководство среднего звена" – 15 544 грн.

Самые высокие средние зарплаты в Киеве – 15 813 грн, Днепре и Одессе – около 13 300 грн, наименьшие – в Ровно – 10 871 грн в месяц.