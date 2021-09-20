Выборы в РФ: соратники Навального заявляют о фальсификациях

19 сентября в России завершилось трехдневное голосование в Государственную думу. Правящая партия "Единая Россия" заявляет о своей победе на выборах в Госдуму, итоги которых подсчитывают, сообщает Укринформ.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

По состоянию на 5 часов утра было подсчитано 53,72% протоколов. «Единая Россия» набирает 46,60%, КПРФ - 21,18%, ЛДПР - 7,99%, «Справедливая Россия - Патриоты - за правду» - 7,59%, партия «Новые люди» - 5,88%.

При этом итоговая явка избирателей на дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму РФ составила 93,21%, или 592 388 человек.

По данным ЦИК после подсчета 53% протоколов, по одномандатным округам «Единая Россия» набирает 194 места в Госдуме. КПРФ пока получает 16 мандатов, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 7, ЛДПР - 1, «Родина» - 1, от «Гражданская платформа» - 1. Еще 5 мест у самовыдвиженцев.

Пока не опубликованы результаты электронного голосования на выборах в Москве. Дистанционно там проголосовали почти 2 миллиона человек, и эти результаты могут серьезно повлиять на исход голосования в одномандатных округах. Сторонники оппозиционера Алексея Навального обвиняют власть в намерении фальсифицировать результаты.

Согласно предварительным данным, сейчас в большинстве из 15 московских округов лидируют кандидаты, поддержанные так называемым «Умным голосованием», главным образом от КПРФ. Однако сторонники Навального опасаются, что с помощью системы электронного голосования ситуация может поменяться. Ранее эксперты говорили о непрозрачности и уязвимости электронного голосования.

Выборы в Госдуму России проходили также и на территории оккупированного Крыма. До голосования на российских выборах были вовлечены и жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которым ранее раздали российские паспорта.