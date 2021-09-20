Международный аэропорт Кабула официально возобновил работу

В Афганистане столичный международный аэропорт в понедельник, 20 сентября, официально объявлен открытым для внутренних и международных рейсов, сообщает Корреспондент.

Взлетно-посадочная полоса и терминалы аэропорта в Кабуле были повреждены после серии взрывов 26 августа и хаоса, образовавшегося после того, как талибы захватили власть в стране и десятки тысяч человек пытались эвакуироваться. Отмечается, что аэропорту был нанесен ущерб в размере 20 миллионов долларов.

Наладить работу кабульского аэропорта помогли технические специалисты из Катара и Турции.

Фото: khaama.com

Национальная авиационная администрация Афганистана сообщила, что аэропорт работает 12 часов в сутки, в основном с 6 до 18 часов. Администрация попросила ОАЭ, Таджикистан, Узбекистан и другие страны возобновить полеты в Кабул, но пока на авиаполеты согласились только Пакистан и Иран.