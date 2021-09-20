Укрэнерго перешло в управление Министерства энергетики

Министерство энергетики получило статус управляющего счетом в ценных бумагах НЭК "Укрэнерго". Об этом заявило Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (SMIDA) в понедельник со ссылкой на реестр собственников ценных бумаг от 16 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно реестру, собственником 100% акций "Укрэнерго" стало государство в лице Минэнерго.

В сообщении SMIDA отмечается, что Минэнерго во исполнение распоряжения правительства Украины №833-р от 28 июля 2021 года предприняло меры, связанные с внесением ведомства как управляющего счетом в ценных бумагах НЭК, переданных ему в управление.

Как сообщалось, указанным распоряжением Кабмина согласовано предложение Министерства экономики о передаче полномочий по управлению корпоративными правами НЭК от Министерства финансов Минэнерго.

Кроме того, Минэнерго получило полномочия по управлению корпоративными правами, принадлежащими государству в уставном капитале АО "Магистральные газопроводы Украины", и функции по управлению единым имущественным комплексом госпредприятия "Оператор рынка".