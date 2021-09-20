Mazda CX-5: главные отличия от нынешней

Mazda представила обновленную Mazda CX-5 2022 года, которая появится на европейском рынке в начале следующего года. В Украине новинка ожидается в конце весны 2022 года, сообщает 24 Канал.

Mazda CX-5 2022 года будет отличаться новой решеткой радиатора с глянцевым черным покрытием, измененной формой переднего и заднего бамперов и колесными арками в цвет машины. Внешность обновят рестайлинг фонарей и фар, а также новый цвет кузова – цирконовый песок (ZILCON SAND). Обновленные 19-дюймовые легкосплавные диски будут представлены в нескольких версиях: украшенные черной металлической краской или ярко серебристые.

Внутренняя отделка станет возможной с кожей Nappa и текстурами из натурального дерева в топовой комплектации. В базовых версиях Mazda CX-5 2022 года получит новые акценты интерьера: версия Active будет с замшевой обивкой с лаймово-зеленой строчкой и дефлектором для кондиционера такого же цвета, а Sport – с красной строчкой, что обшивает кожаные сиденья, руль и дверные панели.

Двигатель значительных изменений не получит, будет представлен в двух версиях: 2,0 л. 6АТ мощностью 165 л. с. и с двигателем 2,5 л. 6АТ мощностью 194 л. с., для украинского рынка останутся версии как с передним, так и с полным приводом.

В Mazda CX-5 2022 года появится новая система Mi-Drive – выбор режима езды Mazda Intelligent Drive Select для улучшения динамики вождения и выбора режима езды, что будет в наличии в полноприводных версиях.

Для топовых комплектаций на рынке Украины, будет доступно бесконтактное открытие задней двери.

Рестайлинговая Mazda CX-5 2022 года построена на обновленной платформе Skyactiv-Vehicle Mazda, с доработанной подвеской, что значительно уменьшит уровень шума и вибраций в салоне.

Мультимедийная система MZD Connect остается текущего поколения для всех рынков, за исключением рынков Северной Америки и Европы. Но уже с беспроводной поддержкой приложений Apple CarPlay, и беспроводной зарядкой, которые будут доступны в средней и топовой комплектациях в Украине.