Тыква бывает округлой и продолговатой, гладкой и ребристой, оранжевой, белой, зеленой и полосатой. Но все представители вида отличаются высоким содержанием бета-каротина или предшественника витамина А, полезного для здоровья глаз и выполняющего роль антиоксиданта.

Для справки: в 100 г тыквы в 5 раз больше бета-каротина, чем в моркови, а белка больше, чем в перепелиных яйцах!

Тыква содержит также витамины группы В, РР, С, Е, D, Т, фолиевую кислоту и редки К, который участвует в процессах кроветворения и поддерживает здоровье костей. Из минералов в ней содержатся кальций, магний, железо, цинк, фосфор, калий, фтор и другие. Железа в ней больше, чем в яблоках.

Польза тыквы для организма человека

Полезные свойства мякоти тыквы обусловлены содержанием клетчатки, антиоксидантов, витаминов, минералов и белка. Для здоровья организма важна и диетическая составляющая овоща. В ней почти нет жира и крахмала. В любом виде мякоть полезно употреблять для укрепления иммунитета, выведения шлаков и токсинов, улучшения пищеварения, похудения.

Витамин Т, содержащийся в мякоти ускоряет метаболизм, препятствует накоплению жиров, помогает похудеть и оказывает профилактику атеросклероза;

Калий и магний укрепляют сердечную мышцу и стенки сосудов, препятствуют развитию гипертонии;

Витамин А укрепляет защитные силы организма, поддерживает остроту зрения, работает как антиоксидант, препятствуя разрушительному действию канцерогенов и свободных радикалов;

Фолиевая кислота в сочетании с витаминов С укрепляют иммунитет, отвечают за нормальное функционирование кровеносной системы.

Заболевания, при которых тыква – полезный элемент меню:

Атеросклероз;

Холецистит;

Туберкулез;

Подагра;

Гипертония;

Бессонница;

Ожирение;

Простуда;

Запоры и геморрой;

Нервные расстройства.

Регулярное употребление мякоти положительно влияет на здоровье сердечнососудистой системы, улучшает состояние кожи, волос, ногтей, помогает в избавлении от перхоти. В косметологии популярны питательные и противовоспалительные маски из запеченной мякоти тыквы, полезные для всех типов кожи.

Тыква – полезный продукт для налаживания стула, выведения лишней жидкости, избавления от отеков и предупреждения развития сахарного диабета. Свойство ускорять метаболизм жиров и углеводов помогает сбросить вес, а очищение желчевыводящих протоков полезно для печени и всей системы мочевыделения.