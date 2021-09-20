Польза тыквы для организма человека
Тыква бывает округлой и продолговатой, гладкой и ребристой, оранжевой, белой, зеленой и полосатой. Но все представители вида отличаются высоким содержанием бета-каротина или предшественника витамина А, полезного для здоровья глаз и выполняющего роль антиоксиданта.
Для справки: в 100 г тыквы в 5 раз больше бета-каротина, чем в моркови, а белка больше, чем в перепелиных яйцах!
Тыква содержит также витамины группы В, РР, С, Е, D, Т, фолиевую кислоту и редки К, который участвует в процессах кроветворения и поддерживает здоровье костей. Из минералов в ней содержатся кальций, магний, железо, цинк, фосфор, калий, фтор и другие. Железа в ней больше, чем в яблоках.
Польза тыквы для организма человека
Полезные свойства мякоти тыквы обусловлены содержанием клетчатки, антиоксидантов, витаминов, минералов и белка. Для здоровья организма важна и диетическая составляющая овоща. В ней почти нет жира и крахмала. В любом виде мякоть полезно употреблять для укрепления иммунитета, выведения шлаков и токсинов, улучшения пищеварения, похудения.
- Витамин Т, содержащийся в мякоти ускоряет метаболизм, препятствует накоплению жиров, помогает похудеть и оказывает профилактику атеросклероза;
- Калий и магний укрепляют сердечную мышцу и стенки сосудов, препятствуют развитию гипертонии;
- Витамин А укрепляет защитные силы организма, поддерживает остроту зрения, работает как антиоксидант, препятствуя разрушительному действию канцерогенов и свободных радикалов;
- Фолиевая кислота в сочетании с витаминов С укрепляют иммунитет, отвечают за нормальное функционирование кровеносной системы.
Заболевания, при которых тыква – полезный элемент меню:
- Атеросклероз;
- Холецистит;
- Туберкулез;
- Подагра;
- Гипертония;
- Бессонница;
- Ожирение;
- Простуда;
- Запоры и геморрой;
- Нервные расстройства.
Регулярное употребление мякоти положительно влияет на здоровье сердечнососудистой системы, улучшает состояние кожи, волос, ногтей, помогает в избавлении от перхоти. В косметологии популярны питательные и противовоспалительные маски из запеченной мякоти тыквы, полезные для всех типов кожи.
Тыква – полезный продукт для налаживания стула, выведения лишней жидкости, избавления от отеков и предупреждения развития сахарного диабета. Свойство ускорять метаболизм жиров и углеводов помогает сбросить вес, а очищение желчевыводящих протоков полезно для печени и всей системы мочевыделения.