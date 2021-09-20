"Слуги" потребовали рассмотрения антиолигархических законов на неделе

Фракция "Слуги народа" предлагает рассмотреть законопроекты №5599 об олигархах и №5600 о наполнении бюджета на этой пленарной неделе, сообщает Depo.ua.

Об этом заявила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук.

"Фракция политической партии "Слуги народа" не согласна с предложенной Аппаратом Верховной Рады повесткой дня на текущую пленарную неделю и предлагает согласительному совету собственную версию. Она включает готовый к рассмотрению антиолигархический пакет. Это законопроекты №5599 об олигархах и № 5600 о наполнении бюджета" , — написала она.

Также, по словам Палийчук, фракция "Слуги народа" будет предлагать согласительному совету рассмотреть и утвердить процедуру постатейного рассмотрения этих законопроектов.

Отметим, что при постатейном рассмотрении законопроектов обсуждаются и ставятся на голосование отдельные статьи, подпункты или предложения.