Укроборонпром отчитался о прибыли

За первое полугодие 2021 года предприятия государственного концерна "Укроборонпром" отчитались о 517,6 миллиона гривень сводного чистой прибыли, сообщает Марлин.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана концерна.

В отчет включены финансовые показатели 78 субъектов хозяйствования.

"Общая сумма доходов предприятий составляет 10,3 млрд грн. По данному показателю выполнение плана составило 99,5%" , - уточнили в концерне.

По состоянию на июль 2021 года активы Концерна оцениваются в 73,6 млрд грн. "Укроборонпром" также имеет 48,3 млрд грн финансовых обязательств.

В течение отчетного периода предприятиями концерна "Укроборонпром" уплачено налогов, сборов и других обязательных платежей на сумму 1,9 млрд грн, что больше плана на 209 млн грн (выполнение на 112,3%).

В отчете также говорится о проблемах предприятий-участников концерна, которые негативно повлияли на формирование финпоказателей:

перенос сроков выполнения действующих контрактов на неопределенный срок, что связано с приостановкой экспортно-импортных операций из-за COVID-19;

низкая загруженность производственных мощностей предприятий государственными контрактами и незначительным финансированием заключенных контрактов;

неудовлетворительная работа некоторых руководителей в управлении государственным имуществом.

Негативные факторы привели к тому, что некоторые предприятия перешли на сокращенную неделю работы.

Для улучшения ситуации на предприятиях управлением Укроборонпрома было уволено 5 руководителей, еще один – освобожден от исполнения обязанностей, одному объявлен выговор.

С декабря 2020 года "Укроборонпром" возглавляет Юрий Гусев.