Скандальный форвард Селезнев показал средний палец болельщикам

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев оказался в центре очередной конфликтной ситуации, сообщает УНИАН.

Это произошло во время матча 8-го тура УПЛ между "Ворсклой" и "Минаем" (2:0).

Во втором тайме Селезнев был заменен и полтавские болельщики недружелюбно проводили футболиста. С трибун был слышен свист, а также выкрики "Селя - долбо*б".

Селезнев не стал игнорировать выкрики с трибун, а показал в ответ средний палец.

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