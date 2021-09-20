РФ начала масштабные учения в Черном море

Порядка 20 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота России (ЧФ) вышли в море из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для проведения учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб, сообщает Интерфакс-Украина.

"В мероприятии задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолёты" , - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным флота, в морских полигонах боевой подготовки экипажи кораблей выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп, проведут комплекс учений по ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, а также по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника.

По словам военных, в учениях корабельных сил задействуют самолёты и вертолёты морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.