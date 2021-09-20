Реал одержал волевую победу в чемпионате Испании

В 5-м туре чемпионата Испании мадридский "Реал" в гостях играл с "Валенсией". Команда Карло Анчелотти одержала волевую победу, сообщает УНИАН.

"Реал" пропустил в середине второго тайма, но в концовке отличился дважды - на 86-й минуте забил Винисиус Жуниор, а через две минуты Карим Бензема.

Отметим, что "Реал" повторил клубный рекорд по матчам без поражений на выезде - на данный момент у "сливочных" 18 таких поединков.

"Валенсия" - "Реал" - 1:2

Голы: Уго Дуро, 66 - Винисиус, 86, Бензема, 88

"Валенсия": Мамардашвили, Тьерри Коррейа (Тони Лато, 23) Габриэль Паулиста, Альдерет, Фюлькье, Солер (Муса, 15), Васс, Уго Гильямон, Уго Дуро (Маркос Андре, 79), Макси Гомес (Рачич,79) Гедеш (Элдер Кошта, 79)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао, Алаба, Вальверде (Иско, 78), Каземиро (Камавинга, 67), Модрич (Родриго, 67), Винисиус, Бензема, Азар (Йович, 78)