Компания Toyota показала пикап Tundra третьего поколения. Автомобиль получил яркий облик, над которым трудились специалисты фирменной дизайн-студии Calty в Калифорнии, сообщает Обозреватель.

Покупателям будут предложены несколько вариантов на выбор – стандартный Double Cab и увеличенный CrewMax. Первая может иметь багажное отделение длиной 2 или 2,5 м, а вторая – 1,7 или 2 м. За счет новой более мощной рамы создателям новинку удалось увеличить грузоподъемность до 880 кг, а на буксире Tundra сможет тянуть груз массой до 5,4 т.

Toyota представила новое поколение пикапа Tundra. Источник: Toyota

Tundra получила в свое распоряжение новый 6-цилиндровый мотор i-Force объемом 3,4 л. Он развивает мощность 394 л.с., а крутящий момент достиигает 649 Нм. В паре с ним работает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Кроме того, для модели подготовили гибридный силовой агрегат i-Force Max, в котором между ДВС и "автоматом" располагается стартер-генератор. Суммарная мощность такой конструкции –443 л.с. и 790 Нм. Питание для электромотора обеспечивает никель-металл-гидридная батарея, расположенная под задним диваном.

Toyota представила новое поколение пикапа Tundra. Источник: Toyota

В списке опций появилась полностью цифровая панель приборов с 12,3-дюймовым экраном. В базовой комплектации предлагается комбинированная цифро-аналоговая панель с 4,1-дюймовым экраном. Мультимедийная система в зависимости от версии может иметь сенсорную панель от 12,3 до 14 дюймов.

Toyota представила новое поколение пикапа Tundra. Источник: Toyota

В базовую комплектацию входит фирменный комплекс электронных помощников Safety Sense 2.5. Он включает адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов и велосипедистов, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков, а также другие вспомогательные системы.

Производство пикапов Toyota Tundra будет организовано на заводе компании в Техасе. Появление новинки у дилеров ожидается до конца нынешнего года.