Три самые эффективные травы по снижению веса

Травник Эми Джирса считает, что существует бесчисленное множество факторов, которые следует учитывать при выборе наилучшего подхода к снижению веса. Например, уровень вашей активности, текущее состояние здоровья, чрезмерный рост паразитов или дрожжевых грибков, или дисфункция желез, сообщает WomanEL.

Как похудеть с помощью травяных добавок, Фото: pexels.com

Но травы могут помочь вам на этом пути. Они справляются с усталостью, повышают ваш метаболизм и добавляют аромат к вашим продуктам, чтобы они были более интересными.

Какие травы более полезны в отношении снижения веса?

Корица

Корица – замечательная трава: она помогает стабилизировать и регулировать уровень сахара в крови. Кроме того, она может замедлить усвоение пищи, так что вы будете сыты в течение более длительных периодов времени при том же количестве калорий.

Она придает сладкий вкус продуктам без добавления сахара, что помогает избавиться от тяги к сладкой еде. Корица (также как и женьшень) может помочь при жировой болезни печени и повысить чувствительность к инсулину.

Гарциния

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Гарциния – это ягода, обычно содержащаяся в травяных добавках для похудения, хотя вы также можете найти целые фруктовые добавки. Эта ягода имеет хорошую репутацию средства для подавления аппетита и может препятствовать выработке и накоплению жира в организме.

Клинические исследования подтверждают, что она в целом безопасна. Но она может влиять на прием некоторых лекарств, таких как препараты для разжижения крови, антидепрессанты, лекарства от аллергии и статины.

Женьшень сибирский

Чтобы похудеть навсегда, вы должны сделать упражнения частью своего образа жизни. Если вы новичок в тренировках или у вас много стресса в жизни, попробуйте адаптогенное растение.

Эми считает, что сибирский женьшень может дать вам больше доступа к накопленной энергии, сделать вас менее уставшим и, следовательно, с большей вероятностью придерживаться нового распорядка дня.

Его не стоит путать с женьшенем обыкновенным.