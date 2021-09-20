Задержан боевик, штурмовавший управление СБУ Луганщины

Контрразведка Службы безопасности Украины в Луганской области задержала боевика "ЛНР". В 2014 году он принимал участие в штурме и захвате административного здания управления СБУ в Луганской области.

Об этом сообщила СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Станицы Луганской в апреле 2014 года присоединился к пророссийским вооруженным группировкам. Вместе с другими боевиками он взламывал двери служебных помещений управления. По заданию главарей злоумышленник искал документы, участвовал в разграблении и уничтожении материальных ценностей, которые были в здании СБУ.

После штурма боевик дежурил на баррикадах и обеспечивал «пропускной режим» на входе в захваченное здание. Потом - на блокпосту у Станицы Луганской.

Из-за конфликта с другими боевиками и главарями группировки, он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и скрывался от правоохранителей в разных населенных пунктах Луганщины, отметила пресс-служба.

Контрразведчики СБУ установили место его проживания и задержали в небольшом селе под поселком Белокуракино.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины за участие в незаконных вооруженных формированиях. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.