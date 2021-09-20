Польза и вред суши: на что обращать внимание

20 сентября отмечается Всемирный день риса, который является источником сложных углеводов, важных аминокислот, витаминов и микроэлементов, сообщает Обозреватель.

Далее мнение экспертов о пользе и вреде суш, а также – на что нужно обращать внимание при выборе этих деликатесов.

Для начала разберемся, что такое суши

Как правильно выбрать суши

Диетолог и доцент кафедры питания в клинике Мэйо Кэтрин Зерацки отметила, что суши – это ореол здоровья, потому как они состоят полностью из натуральных и свежих продуктов – рыба, водоросли, рис и соевый соус, к тому же – это совершенно диетический продукт.

Но, как утверждает Изабель Мейплз – зарегистрированный диетолог и представитель Академии питания и диетологии, что суши могут быть очень калорийными, поэтому нужно контролировать порции.

Острый рол из креветок с приправами содержит около 550 калорий. Большая часть калорий поступает именно из липкого белого риса. По словам Зерацки, рис для суши обычно готовится с добавлением уксуса и сахара, и сахар дает ему больше калорий, чем приготовленный на пару рис.

Какие полезные ингредиенты содержатся в суши и, как выбрать безопасные

Суши можно есть несколько раз в неделю

Если вы вегетарианец или веган, вы также можете наслаждаться суши, приготовленными с растительными белками, такими как тофу, чтобы заполнить рекомендуемую суточную норму белковой пищи.

Важно, что жирная рыба, такая как лосось и скумбрия, которые являются обычными ингредиентами суши, содержат EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексаеновая кислота), жиры омега-3, которые необходимы для здоровья сердца. Американская ассоциация сердца рекомендует есть по крайней мере две порции – по 100 г приготовленной рыбы, особенно жирной – такой как лосось, раз в неделю.

Но не забывайте также о том, что не нужно и злоупотреблять сырой рыбой, так как в ней может быть ртуть, даже в небольшом количестве, это касается тунца. Лучше всего выбирать суши с лососем, атлантической и тихоокеанской скумбрией, угрем, креветками и мидиями.

"Один из самых простых способов минимизировать риск накопления ртути от рыбы – это смешивать виды суши, которые вы получаете" , – советует Изабель Мейплз .

Как выбрать безопасные:

Всегда ешьте суши только в проверенных местах.

Обращайте внимание на запах и вкус рыбы, он должен быть свежим.

Рис не должен быть переваренным, а также соусы – они должны быть не слишком жидкими по консистенции.

Чтобы получить максимальную пользу от суш, диетологи советуют: