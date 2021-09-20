В ООС оценили вероятность нападения РФ на Юг Украины

Командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев заявил, что прямых признаков о возможном нападении России из Крыма в ближайшее время нет. Однако, он не исключает вероятность такого сценария, сообщает РБК-Украина.

"Военные угрозы со стороны РФ на Юге Украины с каждым годом только растут. Сказать, что есть прямые признаки того, что РФ в ближайшее время начнет военную агрессию нельзя. Однако стремительная милитаризация оккупированного полуострова и создание сверхмощной военной базы только усиливает угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере" , - сказал командующий ООС.



Он отметил, что таким поводом может стать "Крымская платформа", ведь РФ "только усиливает давление по недопущению выработки действенного механизма мирной деоккупации Крыму, угрожая возможным расширением вооруженной агрессии".

По словам Наева, пока в Крыму не зафиксировано наступательных группировок войск, но Россия способна оперативно перебрасывать войска на большие расстояния.