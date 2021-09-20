О каких проблемах со здоровьем говорит ломкость и расслоение ногтей

Если ногти стали слишком хрупкими и начали слоиться, то это верный признак авитаминоза. Чаще всего такая ситуация – признак недостатка витаминов красоты – А и Е, а также некоторых микроэлементов: кальция, цинка, марганца и железа, сообщает Здоровьесберегающий канал.

Реже истончение и ломкость ногтей встречается в качестве симптома аллергии и нарушений работы щитовидной железы.

﻿Точечная истыканность или наперстковидная истыканность. На ногтевой пластине появляются множественные углубления, небольших размеров. Поверхность ногтя остается глянцевой, но она не гладкая, а бугристо ямчатая. Чаще всего такие ногти указывают на наличие псориаза или экземы. Иногда это может быть признаком артрита суставов.



﻿Линии Бо или поперечные борозды. На ногтевых пластинах образуются одна или несколько поперечны бороздок, глубиной не более 1 мм. Очень часто такой дефект появляется из-за травмы ногтевой лунки, полностью исчезает после отрастания поврежденного участка. Иногда линии Бо могут возникнуть в результате голодания и жестких диет. Также поперечные бороздки могут быть последствием приема сильнодействующих лекарств, симптомом сердечно-сосудистых заболеваний, или грибковой инвазии.