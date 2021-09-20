О каких проблемах со здоровьем говорит ломкость и расслоение ногтей
Если ногти стали слишком хрупкими и начали слоиться, то это верный признак авитаминоза. Чаще всего такая ситуация – признак недостатка витаминов красоты – А и Е, а также некоторых микроэлементов: кальция, цинка, марганца и железа, сообщает Здоровьесберегающий канал.
Реже истончение и ломкость ногтей встречается в качестве симптома аллергии и нарушений работы щитовидной железы.
Точечная истыканность или наперстковидная истыканность. На ногтевой пластине появляются множественные углубления, небольших размеров. Поверхность ногтя остается глянцевой, но она не гладкая, а бугристо ямчатая. Чаще всего такие ногти указывают на наличие псориаза или экземы. Иногда это может быть признаком артрита суставов.
Линии Бо или поперечные борозды. На ногтевых пластинах образуются одна или несколько поперечны бороздок, глубиной не более 1 мм. Очень часто такой дефект появляется из-за травмы ногтевой лунки, полностью исчезает после отрастания поврежденного участка. Иногда линии Бо могут возникнуть в результате голодания и жестких диет. Также поперечные бороздки могут быть последствием приема сильнодействующих лекарств, симптомом сердечно-сосудистых заболеваний, или грибковой инвазии.