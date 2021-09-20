Цена на электроэнергию на оптовом рынке повысилась на 41%

Средняя цена на электроэнергию в Украине базовой нагрузки на рынке "на сутки вперед" (РСВ), которая является главным ориентиром для всех сегментов рынка, за 10 дней сентября повысилась на 40,4% относительно аналогичного периода 2020 года, сообщает УНИАН.

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Оператор рынка".

"Средняя цена базовой нагрузки на рынке "на сутки вперед" в Объединенной энергетической системе Украины за 10 дней сентября 2021 года составляет 2 046,35 грн за МВт-ч (без НДС). Это на 1,55% ниже средней цены аналогичного периода августа и на 40,36% выше, чем за 10 дней сентября 2020 года" , - говорится в отчете предприятия.

При этом максимальное значение ценового индекса базовой нагрузки на РСВ в торговой зоне "ОЭС Украины" зафиксировано на 9 сентября 2021 года на уровне 2 241,13 грн за МВт-ч, минимальное - на 10 сентября 2021 на уровне 1 772,40 грн за МВт-час.

Отмечается, что в Бурштынском энергоострове, вырабатывающем электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, средняя цена базовой нагрузки за первую декаду сентября этого года составляет 1 657,12 грн за МВт-ч (без НДС). Это на 0,43% выше цены аналогичного периода августа и на 15,26% выше, чем средняя цена за 10 дней сентября 2020 года.

Максимальное значение ценового индекса базовой нагрузки на РСВ в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" зафиксировано на 10 сентября 2021 года на уровне 1 672,39 грн за МВт-ч, минимальная - на 5 сентября 2021 года на уровне 1 639,72 грн за МВт- ч.