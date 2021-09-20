Разумков прокомментировал слухи о покупке голосов за его отставку

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал слухи о покупке голосов депутатов за его отставку. Он заявил, что не знает, кто ведет эти переговоры, но они точно негативно сказываются на имидже парламента. Об этом он рассказал выступая дистанционно на согласительном совете в Раде, сообщает Вести.

"Много слышим слухов, сплетен, информации в СМИ, разговоры, что кому-то кто-то предлагает 50-70-100 тысяч за голос за какие-то отставки. Я не очень понимаю, в каких кабинетах, кто ведет эти переговоры, но это точно негативно влияет на имидж ВРУ", - отметил Разумков.

Спикер считает, что эти слухи не соответствуют действительности. При этом он заявил о намерении обратиться в антикоррупционные органы.