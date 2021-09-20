Переход Украины в "желтую" зону: когда рассмотрят вопрос

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) во вторник, 21 сентября, рассмотрит вопрос установления по всей территории Украины "желтого" уровня эпидемиологической опасности с 22 сентября.

﻿Об этом сообщила пресс-служба Кабмина﻿.

«Во вторник состоится заседание Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, которая рассмотрит установление «желтого» эпидемического уровня на всей территории Украины с 22 сентября. Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля» , - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, за последнюю неделю количество подтвержденных новых случаев заболевания COVID-19 выросло на 68%, а госпитализаций - на 51%.