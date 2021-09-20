Цена на газ в Европе возобновила рост

Сегодня, 20 сентября, спотовая стоимость газа в Европе возобновила рост после традиционной коррекции в конце недели, сообщает UBR.

Цена на бирже ICE Futures утром достигла $855 за тыс. куб. м. Речь идет о ближайшем, октябрьском, фьючерсе на спотовый индекс TTF. На прошлой неделе торги завершились на отметке $788.

Стоимость увеличивается по причине низких запасов газа в подземных хранилищах Европы на фоне ограниченного поступления по трубопроводам и в сжиженном виде. Запасы превысили 70%, а до начала периода отбора ПХГ остается около месяца.

Кроме того, на 20 сентября на европейских платформах запланированы аукционы на прокачку газа на октябрь. В частности, будут предложены все мощности газопровода "Ямал-Европа" (проходит в Германию через Беларусь и Польшу), а также на дополнительные транзитные мощности через Украину.

Так, итоги аукционов бронирования мощностей украинского и польского транзитных коридоров в текущем году влияют на стоимость газа на спотовом рынке и цену акций "Газпрома".