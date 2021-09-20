У Путина отреагировали на стрельбу в Перми

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в университете в Перми. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает Корреспондент.

"Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия", - сказал он.

Песков сообщил, что Путину было доложено о произошедшем.

"Он дал поручение председателю правительства Мишустину направить министров Фалькова и Мурашко в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате трагедии", - сообщил Песков.

В результате стрельбы погибли восемь человек, еще семь госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Уточняется, что всего оказывается помощь 24 пострадавшим, 19 из них – с огнестрельными ранениями.

В Перми, в связи со стрельбой в вузе, сегодня отменили занятия во всех школах, техникумах и колледжах.