У Путина отреагировали на стрельбу в Перми
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в университете в Перми. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает Корреспондент.
"Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия", - сказал он.
Песков сообщил, что Путину было доложено о произошедшем.
"Он дал поручение председателю правительства Мишустину направить министров Фалькова и Мурашко в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате трагедии", - сообщил Песков.
В результате стрельбы погибли восемь человек, еще семь госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Уточняется, что всего оказывается помощь 24 пострадавшим, 19 из них – с огнестрельными ранениями.
В Перми, в связи со стрельбой в вузе, сегодня отменили занятия во всех школах, техникумах и колледжах.