Определен банк-лидер по кредитам с госгарантиями на портфельной основе

По состоянию на 1 сентября 2021 года десять банков предоставили 2018 кредитов на общую сумму 5,54 млрд грн. Средства выделены в рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса через инструмент госгарантий на портфельной основе, сообщает UBR.

В сообщении Минфина указано, что обязательства по основному долгу частично обеспечены госгарантиями на портфельной основе – 2,51 млрд грн, это примерно 64% от общего лимита гарантий, предоставленных в прошлом году (3,93 млрд грн).

В августе предоставлено 98 кредитов на общую сумму 436 млн грн с долей обязательств, гарантированных государством по основному долгу, в размере 189 млн грн.

По количеству выданных кредитов лидер – Приватбанк (948 кредитов на общую сумму 865 млн грн), это примерно 92% лимита таких гарантий, предоставленных в прошлом году.

Вторую строчку занял Ощадбанк – 722 кредита на общую сумму 2,13 млрд грн.

В Минфине отметили, что программа пользуется активным спросом в Киеве – выдано 165 кредитов на 631 млн грн.

Во Львовской обл. – 138 кредитов (366 млн грн), а Днепропетровской обл. – 133 кредита (323 млн грн).

По виду экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных госгарантиями на портфельной основе, наблюдается в: