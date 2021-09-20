Пугачева и Галкин устроили "звездную" вечеринку
В честь восьмилетия детей знаменитые родители организовали тематический праздник в стиле Звездных войн, сообщает Корреспондент.
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Лиза и Гарри, 18 сентября отметили день рождения. По случаю восьмилетия сына и дочери, родители устроили им яркий праздник, кадры которого появились в Instagram.
На вечеринке в стиле популярной киносаги Звездные войны маленьких гостей развлекали аниматоры в образе Дарта Вейдера, принцесы Леи и других персонажей фильма.
"Чудесный праздник, дети в восторге. Спасибо всем за поздравления!", – написал в соцсети Галкин.
Снимками торжества также поделилась Кристина Орбакайте, которая пришла на день рождения с сыном Никитой Пресняковым и невесткой Аленой Красновой.
"Нашим любимым Лизе и Гарри исполнилось восемь лет! Наша большая и дружная семья желает вам счастья!", – отметила дочь примадонны в подписи к публикации.