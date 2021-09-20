Пугачева и Галкин устроили "звездную" вечеринку

В честь восьмилетия детей знаменитые родители организовали тематический праздник в стиле Звездных войн, сообщает Корреспондент.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Лиза и Гарри, 18 сентября отметили день рождения. По случаю восьмилетия сына и дочери, родители устроили им яркий праздник, кадры которого появились в Instagram.

На вечеринке в стиле популярной киносаги Звездные войны маленьких гостей развлекали аниматоры в образе Дарта Вейдера, принцесы Леи и других персонажей фильма.

"Чудесный праздник, дети в восторге. Спасибо всем за поздравления!" , – написал в соцсети Галкин.

Снимками торжества также поделилась Кристина Орбакайте, которая пришла на день рождения с сыном Никитой Пресняковым и невесткой Аленой Красновой.

"Нашим любимым Лизе и Гарри исполнилось восемь лет! Наша большая и дружная семья желает вам счастья!" , – отметила дочь примадонны в подписи к публикации.

Маским Галкин и Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри instagram.com/maxgalkinru

Вечеринка в честь Гарри и Лизы Галкиных instagram.com/maxgalkinru

Вечеринка в честь Гарри и Лизы Галкиных instagram.com/maxgalkinru

Алена Краснова, Никита Пресняков, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте instagram.com/orbakaite_k

Праздник в честь дня рождения Гарри и Лизы Галкиных instagram.com/orbakaite_k