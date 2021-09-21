Домашний горячий шоколад: идеи приготовления согревающего напитка
Горячий шоколад – идеальный напиток, который может согреть в осеннюю прохладную погоду. Это хорошая альтернатива кофе, ведь здесь отсутствует кофеин. Можно сочетать разные виды шоколада: черный, молочный или белый, либо же выбирать один из них, сообщает Обозреватель.
Идеи приготовления горячего шоколада, который можно сделать дома и носить с собой в термосе.
Классический горячий шоколад на основе какао
- какао – 2 ч.л
- молоко – 0.5 л
- сахар – 4-5 л
Способ приготовления:
1. Добавить к какао сахар и тщательно перемешать.
2. Подогреть молоко на медленном огне. Следить, чтобы не образовалась пенка.
3. Медленно засыпать небольшими порциями в молоко сухую смесь.
4. Перемешать на медленном огне до однородной массы.
Горячий шоколад на красном вине
Ингредиенты:
(на 4 порции)
- сгущенное молоко – 1 стакан
- сухое красное вино – 1 стакан
- темный шоколад – 100 г
- ликер амаретто – 2 ст.л
- сахар или сироп – 2 ст.л
Способ приготовления:
- В кастрюлю налить молоко и вино, добавить измельченный шоколад и сироп или сахар.
- Нагреть на среднем огне, постоянно помешивать венчиком, пока ингредиенты не станут горячими, но не доводить до кипения.
- Шоколад растает, и напиток станет кремоподобным с однородной консистенцией.
- Нагревать напиток 4 минуты и сразу разлить в чашки.
Итальянский горячий шоколад
Ингредиенты:
- молоко – 500 мл
- любой шоколад – 120 г
- какао-порошок – 20 г
- сахар – 20 г
- кукурузный крахмал – 20 г
Способ приготовления:
- Шоколад растопить на водяной бане.
- Какао, сахар и крахмал размешать.
- Молоко подогреть и, помешивая, добавить сначала сухие ингредиенты, в конце растопленный шоколад. Молоко должно стать густым.
- Подавать со взбитыми сливками.