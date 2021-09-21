Домашний горячий шоколад: идеи приготовления согревающего напитка

Горячий шоколад – идеальный напиток, который может согреть в осеннюю прохладную погоду. Это хорошая альтернатива кофе, ведь здесь отсутствует кофеин. Можно сочетать разные виды шоколада: черный, молочный или белый, либо же выбирать один из них, сообщает Обозреватель.

Идеи приготовления горячего шоколада, который можно сделать дома и носить с собой в термосе.

Классический горячий шоколад на основе какао

Горячий шоколад на основе какао

какао – 2 ч.л

молоко – 0.5 л

сахар – 4-5 л

Способ приготовления:

1. Добавить к какао сахар и тщательно перемешать.

2. Подогреть молоко на медленном огне. Следить, чтобы не образовалась пенка.

3. Медленно засыпать небольшими порциями в молоко сухую смесь.

4. Перемешать на медленном огне до однородной массы.

Горячий шоколад на красном вине

Горячий шоколад на основе вина

Ингредиенты:

(на 4 порции)

сгущенное молоко – 1 стакан

сухое красное вино – 1 стакан

темный шоколад – 100 г

ликер амаретто – 2 ст.л

сахар или сироп – 2 ст.л

Способ приготовления:

В кастрюлю налить молоко и вино, добавить измельченный шоколад и сироп или сахар. Нагреть на среднем огне, постоянно помешивать венчиком, пока ингредиенты не станут горячими, но не доводить до кипения. Шоколад растает, и напиток станет кремоподобным с однородной консистенцией. Нагревать напиток 4 минуты и сразу разлить в чашки.

Итальянский горячий шоколад

Итальянский горячий шоколад

Ингредиенты:

молоко – 500 мл

любой шоколад – 120 г

какао-порошок – 20 г

сахар – 20 г

кукурузный крахмал – 20 г

Способ приготовления: