Домашний горячий шоколад: идеи приготовления согревающего напитка

Горячий шоколад – идеальный напиток, который может согреть в осеннюю прохладную погоду. Это хорошая альтернатива кофе, ведь здесь отсутствует кофеин. Можно сочетать разные виды шоколада: черный, молочный или белый, либо же выбирать один из них, сообщает Обозреватель.

Идеи приготовления горячего шоколада, который можно сделать дома и носить с собой в термосе.

Классический горячий шоколад на основе какао

Горячий шоколад на основе какао
Горячий шоколад на основе какао
  • какао – 2 ч.л
  • молоко – 0.5 л
  • сахар – 4-5 л

Способ приготовления:

1. Добавить к какао сахар и тщательно перемешать.

2. Подогреть молоко на медленном огне. Следить, чтобы не образовалась пенка.

3. Медленно засыпать небольшими порциями в молоко сухую смесь.

4. Перемешать на медленном огне до однородной массы.

Горячий шоколад на красном вине

Горячий шоколад на основе вина
Горячий шоколад на основе вина

Ингредиенты:

(на 4 порции)

  • сгущенное молоко – 1 стакан
  • сухое красное вино – 1 стакан
  • темный шоколад – 100 г
  • ликер амаретто – 2 ст.л
  • сахар или сироп – 2 ст.л

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю налить молоко и вино, добавить измельченный шоколад и сироп или сахар.
  2. Нагреть на среднем огне, постоянно помешивать венчиком, пока ингредиенты не станут горячими, но не доводить до кипения.
  3. Шоколад растает, и напиток станет кремоподобным с однородной консистенцией.
  4. Нагревать напиток 4 минуты и сразу разлить в чашки.

Итальянский горячий шоколад

Итальянский горячий шоколад
Итальянский горячий шоколад

Ингредиенты:

  • молоко – 500 мл
  • любой шоколад – 120 г
  • какао-порошок – 20 г
  • сахар – 20 г
  • кукурузный крахмал – 20 г

Способ приготовления:

  1. Шоколад растопить на водяной бане.
  2. Какао, сахар и крахмал размешать.
  3. Молоко подогреть и, помешивая, добавить сначала сухие ингредиенты, в конце растопленный шоколад. Молоко должно стать густым.
  4. Подавать со взбитыми сливками.

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