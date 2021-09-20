Гинекологический рак: врачи назвали "тревожные звоночки" организма
Женщины могут не знать о симптомах, ведь иногда они могут быть невыраженными, или же стесняться проконсультироваться с врачом, потому что стигма, связанная с этими диагнозами, все еще сохраняется. Об этом на своей странице в социальной сети сообщили специалисты Центр общественного здоровья, сообщает Clutch.
Они отметили, что каждой женщине важно обращать внимание на свое тело и знать, что для вас нормально, а что — нет. Только так вы сможете заметить предупреждающие признаки или симптомы гинекологического рака.
Обязательно проконсультируйтесь с врачом, если вы заметили какие-либо из следующих симптомов:
- нетипичные вагинальные кровотечения, в частности, между менструациями, после секса или после наступления менопаузы;
- нетипичные влагалищные выделения, например, темного цвета, с кровью или неприятным запахом;
- непонятный боль или дискомфорт в пояснице, в области таза, живота, особенно если он длится более нескольких недель;
- вздутия, если оно не проходит после менструации, или же если вы чувствуете сытость от небольшого количества пищи;
- частое мочеиспускание, а также если чувствуете зуд, жжение или боль при мочеиспускании;
- изменение цвета кожи на вульве, появление пятен, уплотнений, язв или других изменений;
- изменения менструального цикла, например, более обильные чем обычно месячные.