Гинекологический рак: врачи назвали "тревожные звоночки" организма

Женщины могут не знать о симптомах, ведь иногда они могут быть невыраженными, или же стесняться проконсультироваться с врачом, потому что стигма, связанная с этими диагнозами, все еще сохраняется. Об этом на своей странице в социальной сети сообщили специалисты Центр общественного здоровья, сообщает Clutch.

Они отметили, что каждой женщине важно обращать внимание на свое тело и знать, что для вас нормально, а что — нет. Только так вы сможете заметить предупреждающие признаки или симптомы гинекологического рака.

Обязательно проконсультируйтесь с врачом, если вы заметили какие-либо из следующих симптомов: