Назван срок исчерпания запасов нефти и газа в России

Запасов нефти в России хватит на 30 лет, а запасов газа — на 70 лет при текущих темпах добычи. Такой срок называется в презентации "Росгеологии", сообщает Лента.ру.

За последние 25 лет в России открыто в десять раз меньше новых запасов, чем за предыдущие 25 лет, сообщили в ведомстве. Запасы на многих месторождениях советских времен исчерпываются. Добывающий сектор обеспечивает более 70 процентов экспортных доходов страны. Ожидается, что до 2036 года нефтегазовые доходы будут приносить в бюджет 8-10 триллионов рублей ежегодно.

В середине сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер привел более оптимистичные данные по запасам газа в России. По его словам, добыча не остановится в течение ста лет, а некоторые месторождения, разрабатываемые компанией на Ямале, смогут работать до 2132 года.

Ранее в Роснедрах озвучили прогнозы по нефти, также отличающиеся от ожиданий «Росгеологии», но в сторону уменьшения. Там считают, что рентабельных запасов нефти в России при нынешних технологиях извлечения хватит не более чем на 21 год. Самый перспективный регион для разведки — Западная Сибирь. Нефтяные месторождения в Восточной Сибири пока не привлекают участников рынка из-за слабо развитой инфраструктуры.