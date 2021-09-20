Корниенко: "Слуга народа" не инициирует отставку Разумкова
Депутатская фракция "Слуга народа" не инициирует отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом заявляет лидер партии, первый заместитель одноимённой фракции Александр Корниенко, сообщает Интерфакс-Украина.
"В настоящее время у нас нет ни инициаторов такой процедуры (отставки - ИФ), ни подписных листов, ни каких-либо вопросов. Более того я считаю, что если человек находится на больничном, то не совсем этично такие вопросы поднимать", - сказал Корниенко на брифинге в понедельник.