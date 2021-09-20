Уход за комнатными растениями осенью: 8 важных пунктов

С наступлением осени солнечного света становится меньше, а дни становятся короче. Из-за этого комнатным растениям требуется особенный уход, сообщает Профиль.

Переставьте растения ближе к окну

В первую очередь в начале осени следует переставить поближе к свету те цветы, которые находятся в темных углах и вдали от окон. Лучшее место для растений в осенне-зимний период – это подоконники. Но следует убедиться, что из окон нет сквозняка, иначе цветы замерзнут. Также цветы можно разместить на стеллажах и поставить их поближе к окну.

Следите за влажностью, начиная с октября

До начала отопительного сезона с влажностью все, как правило, в порядке. А вот включение отопления делает воздух в помещениях значительно более сухим. Рекомендуется установить увлажнитель воздуха. Если нет возможности его купить, то необходимую для растений влажность можно поддерживать с помощью опрыскивания листьев. Делать это нужно каждый день утром и вечером.

Выработайте оптимальные для осени частоту и объем полива

Полив осенью следует слегка сократить, поскольку солнечного света становится меньше, а значит, цветок будет не так быстро впитывать влагу. Когда почва не высыхает полностью, возникает опасность появления плесени, что очень вредно для растения. В солнечные дни полив можно сделать чуть более обильным, а вот в дождливые и пасмурные его лучше сократить до минимума.

Пересадите растения, которые остро нуждаются в этом

Обычно пересаживать комнатные цветы осенью не рекомендуется. Однако есть ряд исключений. К ним относятся перерастание растением размеров горшка, появление плесени, которую не удается убрать иными способами, а также уплотнение и обеднение почвы.

Проведите осеннюю обрезку растений

Вообще, наилучшим временем для обрезки растений является весна. Но поскольку летом многие цветы проходят этап интенсивного роста, к осени может обнаружиться лишком пышная и не очень красивая форма. Вторая причина, по которой следует сделать осеннюю обрезку растений – санитарная. После лета следует удалить с растения больные побеги, сухие листья и увядшие цветы. Однако помните, что одновременно делать обрезку и пересадку нельзя.

Снижайте количество удобрений с середины сентября

В переходный сезон у растений меняется потребность в дополнительных питательных веществах и способность их усваивать. С середины сентября следует постепенно снижать количество удобрений, чтобы к зиме отказаться от них полностью. Исключения составляют растения, цветущие осенью. Например, фиалка, цикламен и азалия.

Точно подберите подкормку на осень, если она необходима

Тропические виды растений (плющ, монстера, диффенбахия, фиттония) осенью лучше всего подкармливать комплексными удобрениями с микроэлементами. А те домашние растения, которые осенью готовятся к периоду покоя, лучше всего подкармливать фосфорно-калийными удобрениями. К ним относятся пеларгония, олеандр, мирт, клеродендрум и некоторые другие.

Промойте листья растений мыльным раствором

Осенью возникает опасность заражения растений паутинным клещом. Для предотвращения этого нужно тщательно осмотреть все листья и промыть их мыльным раствором. После обработки следует несколько снизить влажность в помещении – не включать увлажнитель и не опрыскивать растение. Процедуру нужно повторить примерно через неделю.