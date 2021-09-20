ЕС не признает результаты выборов в Госдуму в Крыму

Выборы в России происходили с многочисленными нарушениями, и Европейский Союз никогда не признает их результаты в аннексированном Крыму.﻿ Об этом заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Петер Стано, сообщает Европейская правда.

"ЕС верит в важность свободных и честных выборов, где бы они ни происходили. В течение последних нескольких дней мы видели, что выборы в Госдуму и региональные выборы проходили в атмосфере запугивания критиков и независимых голосов, без признанных международных наблюдателей" , - сказал Стано.

Он отметил, что в ЕС сожалеют о решении России ограничить формат международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами.

"Мы приняли к сведению информацию надежных источников, которые сообщали о ряде серьезных нарушений во время голосования. Перед выборами оказывалось большое давление на оппозицию, гражданское общество активистов, правозащитников. Все это делалось, чтобы заставить молчать любые голоса с критикой" , - добавил пресс-секретарь.

Стано подчеркнул, что ЕС никогда не признает результаты российских выборов в незаконно аннексированном Крыму.