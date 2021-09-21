Сезон ухи открыто: рецепт царской ухи в котле из осетра и форели

Уху можно готовить из любой красной рыбы, но наиболее вкусной она будет, если вы сварите ее еще и с добавлением голов и хребтов той рыбки, которую вы поймали собственноручно. Важно: никогда не варите уху в алюминиевой посуде, сообщает 24 Канал.

Рецепт царской ухи

Время: 80 – 110 минут

80 – 110 минут Порции: 10 – 12

Ингредиенты: – 1 кг – 1,5 кг осетра; – 1 кг форели; – 5 шт. репчатого лука; – 800 г картофеля; – 4 шт. моркови – 200 г пшена; – 1 лимон; – 50 мл водки; – 1 пучок укропа; – соль, – черный молотый перец; – лавровый лист; – черный перец горошком; – 4 – 5 л воды.

Приготовление: