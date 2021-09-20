В "желтой" зоне предлагают ограничить работу чиновников без COVID-прививки
Кабинет министров Украины советует ограничить работу чиновников в органах центральной исполнительной власти в условиях "желтой" зоны карантина. Допускать чиновников к работе предлагают только после вакцинации от коронавируса или при наличии отрицательного ПЦР-теста, сообщает Страна.UA.
Об этом свидетельствует заявление министра Кабмина Олега Немчинова на согласительном совете Верховной рады.
"С сегодняшнего дня вступило в силу постановление Кабинета министров по новым правилам карантинных ограничений. Дельная идея, которую сегодня на правительственном совещании поддержал премьер-министр по центральным органам исполнительной власти и работникам, которым в желтой карантинной зоне будет рекомендован допуск на рабочее место при наличии вакцинации или ПЦР-теста", - сказал Немчинов.