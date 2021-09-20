COVID-сертификат для переболевших: когда можно будет получить

Переболевшие коронавирусом смогут получить COVID-сертификат ориентировочно в октябре. У сертификата не будет отличий по цвету.﻿ Об этом рассказали в Министерстве цифровой трансформации, сообщает РБК-Украина.

"Для переболевших COVID-сертификат будет доступен с октября. Как раз в активной разработке. Не будет отличий в цвете, так как речь не о вакцине и прививках. У переболевших будут антитела от болезни. То есть это те, кто не вакцинировались еще, но переболели уже" , - заявили в Минцифре.

Напомним, COVID-сертификаты смогут получить вакцинированные, переболевшие или имеющие негативный ПЦР-тест украинцы.

Автор: Владислав Красинский