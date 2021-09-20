СБУ задержала бывшего военного, помогавшего в оккупации Крыма

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Херсонской области так называемого заместителя директора захваченного РФ международного аэропорта «Симферополь». Он способствовал российским войскам в контроле воздушного пространства над аннексированной АР Крым.

Об этом сообщила СБУ﻿.

Кроме того, в 2014 году злоумышленник участвовал в захвате украинских стратегически важных объектов на территории полуострова. Среди них - международный аэропорт и региональное подразделение «Крымаэрорух».

По данным следствия, задержанный является бывшим военнослужащим Вооруженных Сил Украины. В 2011 году он был завербован российскими спецслужбами и получил паспорт гражданина РФ.

Во время аннексии украинского полуострова злоумышленник входил в состав незаконного вооруженного формирования так называемой «Самообороны Крыма».

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование.