В Англии грубый поступок футболиста вызвал бурное обсуждение

В матче Чемпионшипа (второй по силе футбольный дивизион Англии) между "Лутоном" и "Суонси" произошел момент, который вызвал ожесточенные споры в сети. Пользователи не смогли прийти к общему знаменателю, обсуждая цвет карточки, которую необходимо было показать игроку первых, сообщает Обозреватель.

Генри Лэнсбери хотел быстро разыграть штрафной удар на своей половине поля, но ему помешал футболист "Суонси", отбросивший мяч в сторону. Полузащитник "Лутона" не стал церемониться с соперником и со всей силы пробил ему по ногам вместо "круглого".

Арбитр наказал Лэнсбери желтой карточкой, но многие болельщики считают, что правильным решением было бы удаление. В то же время, часть юзеров придерживается мнения, что игрок хозяев смотрел на мяч, поэтому не мог увидеть футболиста "Суонси".

Пользователи спорят о том, какую карточку должен был показать арбитр. Источник: Twitter Sky Sports

Одни пользователи считают правильным решением желтую карточку, а другие - красную. Источник: Twitter Sky Sports

Отметим, что "Лутон" забил три безответных гола в первом тайме, но после перерыва клубу из Уэльса удался невероятный камбэк. В итоге поединок закончился вничью 3:3.

"Суонси" набрал всего 7 очков после 8 туров Чемпионшипа и идет над зоной вылета, а их соперники имеют в своем активе 10 баллов, что позволяет им находиться на 13-й позиции.