Кадыров получил "рекордную поддержку" на выборах главы Чечни

Действующий глава российского региона Чечня Рамзан Кадыров после обработки 100% протоколов набирает 99,7% процентов голосов на выборах. ﻿Его оппоненты Халид Накаев от КПРФ и Иса Хаджимурадов от партии «Справедливая Россия - За правду» получили 0,12% и 0,15% голосов соответственно, сообщает Радио Свобода.

Кадыров выдвигался от партии «Единая Россия». В июне этого года президент России Владимир Путин рекомендовал ему снова избираться руководителем республики. Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую республику с 2007 года.

За это время правозащитники из России, США и Евросоюза неоднократно отмечали катастрофическое состояние с правами человека в регионе. Есть сообщения о внесудебных казнях на территории Чечни и преследованиях представителей ЛГБТ. Кадыров и его окружение эти обвинения в свой адрес отвергают.

20 июля 2020 США внесли Кадырова в список санкций за серьезные нарушения прав человека. Санкции распространяются также на его жену Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карину Кадыровых. Санкции предусматривают, в частности, запрет на въезд в страну и деловые контакты, а также замораживание активов на территории Соединенных Штатов.

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