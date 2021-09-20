Вы тренируетесь каждый день, но ничего не происходит. Несмотря на недели усилий, те стройные руки, которые вам нужны, все еще не появились? Возможно, все, что вам нужно, – это несколько простых изменений в режиме тренировок, сообщает WomanEL.

4 частые ошибки во время тренировки, о которых вы не подозреваете:

Отвлечение во время тренировки

К примеру, вы занимаетесь на велотренажёре. Вам хочется с пользой провести время? И вы решаете посмотреть серию ситкома или даже почитать книгу. Но проблема в том, что вы не прикладываете усилий, чтобы повлиять на изменения. Ваш фокус в другом месте. Вы, естественно, выберете более медленный темп во время езды на велосипеде, что позволит вам лучше читать, а не крутить педали.

Выполнение только одного вида упражнений

Когда люди день за днем ​​выполняют одни и те же упражнения, они не меняются внешне. Ваше тело нуждается в разнообразии. Если ваше сердце и мышцы не работают с разных сторон, они не станут сильнее.

Недостаточное напряжение

Тело отступает, когда ему становится неудобно. Это ваша первая реакция. Если вам сложно, вы захотите сбавить темп. Некоторые люди могут вкладывать время, но не усилия, необходимые для достижения результатов, на которые они надеются. Но так быть не должно.

Бесполезные упражнения на пресс

Вы думаете, что вам нужно делать упражнения, специально нацеленные на пресс, чтобы получить шесть кубиков, но на самом деле это не так. Последовательность, сбалансированные тренировки и правильное питание – это все, что вам действительно нужно.