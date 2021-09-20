Pfizer заявила об эффективности вакцины для детей

Компания Pfizer опубликовала результаты испытаний вакцины против коронавируса на детях в возрасте от пяти до 11 лет, сообщает NEWSru.

Согласно опубликованным результатам исследований, вакцина против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech безопасна и вызывает хорошую иммунную реакцию у детей этого возраста.

В Pfizer заявили, что в ближайшее время подадут в FDA просьбу об утверждении вакцины для детей 5-11 лет.

Представители компании заявили, что во время испытаний вакцины не было выявлено ни одного случая миокардита.

Руководство компании заверяет, что уже в конце октября будут опубликованы результаты исследований об эффективности и безопасности вакцины в отношении детей от полугода до 4 лет.