Президент Германии посетит Украину по приглашению Зеленского

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Украину с рабочим визитом 6 октября. Он прилетит в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом, ссылаясь на канцелярию немецкого президента, сообщает РБК-Украина.

"Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер отправится в Украину 6 октября по приглашению президента Украины Владимира Зеленского" , - говорится в сообщении.

Президента Германии в поездке будет сопровождать супруга Эльке Бюденбендер.

В ходе визита Штайнмайер примет участие в памятном мероприятии по случаю 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яру, которое состоится в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр".

После Штайнмайер проведет встречу с чиновниками.

"Дополнительная информация о программе визита будет опубликована позднее" , - говорится в сообщении.

Автор: Валерия Полищук