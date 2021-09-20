Мошенница украла 288 тысяч евро у Роналду

53-летняя женщина-турагент Мария Силва обманула звездного нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду после того, как он доверил ей данные своих банковских карточек и других документов. В общей сложности она украла у него около 288 тысяч евро, сообщает Обозреватель.

В период с 2007 по 2010 год мошенница сняла эту сумму с его счетов за 200 поездок, которые он не совершал. Жертвами этой аферы также стали агент португальца Жорже Мендеш и бывший игрок "Бенфики" и "Валенсии" Мануэль Фернандеш.

Фирма Марии Силвы отдала жертвам мошенничества все украденные деньги, а сама она согласилась выплачивать своим бывшим клиентам ежемесячную компенсацию. Ее сумма не называется.

Отмечается, что эта афера происходила в 2007-2010 годах, хотя информация об этом появилась недавно. В 2013-м Силву впервые допросили полицейские, но она отказалась отвечать им. Несмотря на это, она полностью признала свою вину на суде, который прошел в 2017 году. Мошенница находится в заключении на протяжении последних четырех лет.