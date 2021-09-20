Правила расстановки мебели в маленькой прихожей

Часто такому помещению, как прихожая, отводится слишком малая площадь либо очень неудобная форма, благодаря чему расстановка мебели в прихожей - задача сложная, но вполне выполнимая, сообщает Дела домашние.

Именно внешний вид прихожей может многое сказать пришедшим впервые гостям об образе жизни и роде занятий хозяина, его увлечениях и характере. Поэтому к созданию интерьера прихожей и расстановке мебели в ней стоит подойти максимально ответственно и внимательно.

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