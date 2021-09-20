Монатик с женой отдыхает в Черногории: живописные фото
Украинский мультиартист Монатик продолжает осенние каникулы. После короткого отпуска во Франции он вместе с женой Ириной приехал в Черногорию, сообщает 24 Канал.
После релиза нескольких клипов известный украинский мультиартист Монатик отправился в отпуск осенью. Сначала он находился во Франции, а теперь вместе с женой и творческой командой наслаждается временем в Черногории.
Монатик с женой в Черногории
Артист опубликовал живописное фото, на котором улыбчиво позировал вместе с женой Ириной на фоне моря и гор. Монатик предстал в черном костюме, а Ирина – светло-горчичном элегантном наряде.
"Когда повел жену на свидание и рассказываешь глупости и непристойности,", – подписал певец снимок.
Ирина Демичева также поделилась с поклонниками красивыми фотографиями из Черногории. Она позировала в черной рубашке оверсайз и мини-шортах в тон. Продюсер дополнила образ очками и яркой сумкой.
"Мы с Монатиком в очень приятном впечатлении от Черногории. Такая красивая природа, люди улыбающиеся, никуда не спешат, тотальное JOMO,", – поделилась впечатлениями Ирина.