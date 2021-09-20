На перепись населения выделили более 80 млн гривен

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 82,5 млн гривен на проведение переписи населения Украины в 2023 году. Об этом сообщил член профильного комитета, народный депутат Алексей Гончаренко, сообщает Вести.

Кабинет министров принял распоряжение "О проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения" в декабре 2020 года. Предполагается, что результаты будут источником информации для формирования государственной политики по вопросам экономического, социального развития и бюджетной политики.

В июне 2021 года межведомственная комиссия решила провести перепись населения в онлайн-формате. До начала реализации проекта создадут электронный сервис для идентификации респондентов с помощью номера мобильного телефона.

"Сейчас служба статистики направила к каждому министерства обновленный запрос о том, как будут использоваться результаты переписи. В конце этого года отдельно представляем, как будет проходить перепись, какими будут сроки, как будет финансироваться" , - заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также правительство планирует обновить цифровой картографический материал, изготовленный для нужд переписи населения, и модернизировать комплекс автоматизированной системы для обеспечения составления квартальных списков и переписного районирования.

В январе 2020 года в Украине проводили пробную перепись населения. Тогда на основе информации мобильных операторов, пенсионного фонда и государственных реестров посчитали, что по состоянию на декабрь 2019 году в стране проживало 37,28 млн человек.