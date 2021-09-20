Сок, который особенно полезен для здоровья и стабильности гормонов женщин

Гранаты не просто потрясающе красивы на вид. Яркие плоды богаты питательными веществами. Большая часть пользы заключается в их сочных семенах, называемых ариллами, хотя кожура и сок также питательны, сообщает WomanEL.

Далее о полезных свойствах гранатового сока.

Помогает уменьшить предменструальный синдром

Семена граната – это не единственная питательная часть. Белая часть вокруг семян содержит лигнаны, тип полифенолов, содержащихся в растениях, которые обладают слабой эстрогенной активностью и могут модулировать или нормализовать действие эстрогена в нашем организме.

Лигнаны могут помочь уменьшить симптомы ПМС и нормализовать нерегулярные менструальные периоды.

Другие общие преимущества как для женщин, так и мужчин

Гранатовый сок богат антиоксидантами.

Он может улучшить здоровье мозга.

Помогает уменьшить воспаление.

Он снижает уровень холестерина и артериального давления при регулярном употреблении.

Вы будете лучше спать.

Гранаты поддерживают настроение и психическое здоровье.

Они помогают улучшить память.

Гранаты сохраняют здоровье кровеносных сосудов.

Сахар во фруктах абсолютно натуральный. Так что, если вы его пьёте раз в день, никак проблем не будет.

Хотя из-за содержания сахара в гранат вам не о чем беспокоиться, есть и другие факторы, которые следует учитывать при употреблении гранатов. Как и на любую пищу, у некоторых людей может быть аллергия. Признаки этого обычно включают зуд, отек, насморк и затрудненное дыхание. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов после употребления сока, лучше его избегать.