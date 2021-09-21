Дожди покинут большинство регионов: прогноз погоды на 21 сентября

На предпоследней неделе сентября в Украине немного улучшится погода﻿ в большинстве регионов. Там на какое-то время прекратятся дожди и выглянет солнце. Правда, от продолжающегося похолодания их это не спасет.

Итак, во вторник, 21 сентября, на западе, в центре и на севере будет преобладать температура от 7 до 14°С днем и 3-8°С ночью. На Закарпатье, правда, будет несколько теплее – около 12-14°С днем и 5-7°С ночью. Такие же показатели ожидаются также и на востоке страны, только ночью там будет около 7-9°С. Выделится только Луганская область – там обещают 13-17°С днем и 6-8°С ночью. Такая же погода будет и на юге страны, а также в Крыму, только ночью там будет теплее – около 8-12°С.

Дожди 21 сентября накроют север, восток, а также Киевскую, Житомирскую и Полтавскую центральные области. На остальной территории будет облачно с прояснениями. Также 21 сентября по всей территории Украины обещают сильный ветер. В центре, на юге и на севере – 11-22 км/час, местами шквалы до 25-29 км/час. На востоке и в Крыму дуть будет не так сильно – около 7-18 км/час, но на полуострове также местами возможны шквалы до 25 км/час. Наиболее сильный ветер ожидается на западе страны – 18-25 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 21 сентября в Винницкой, а также в большинстве южных областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 1 сентября ожидается температура от 5 до 8°С в течении дня, сильный ветер 18-25 км/час и дождь.