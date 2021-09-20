Зеленский вылетел в США для участия в Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщает Интерфакс-Украина.

Как стало известно из дипломатических источников, выступление Зеленского в Генассамблее намечено на вторую половину среды.

Как сообщал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, Зеленский проведет в США ряд двусторонних встреч, в частности, с лидерами других государств, представителями международных организаций, среди которых Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Также запланированы встречи президента Украины с представителями бизнеса и инвесторами, а также с украинской общиной в США.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, во время участия в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Зеленский консолидирует международную поддержку Украины ради противодействия агрессии РФ, привлечения инвестиций и борьбы с пандемией COVID-19.

Во вторник, 21 сентября, президент Украины также проведет встречи с президентами Польши, Молдовы и Грузии.