Зеленский вылетел в США для участия в Генассамблее ООН
Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщает Интерфакс-Украина.
Как стало известно из дипломатических источников, выступление Зеленского в Генассамблее намечено на вторую половину среды.
Как сообщал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, Зеленский проведет в США ряд двусторонних встреч, в частности, с лидерами других государств, представителями международных организаций, среди которых Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Также запланированы встречи президента Украины с представителями бизнеса и инвесторами, а также с украинской общиной в США.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, во время участия в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Зеленский консолидирует международную поддержку Украины ради противодействия агрессии РФ, привлечения инвестиций и борьбы с пандемией COVID-19.
Во вторник, 21 сентября, президент Украины также проведет встречи с президентами Польши, Молдовы и Грузии.