Путь в никуда: РФ о выходе из Минских соглашений

В России допускают выход Украины из Минских соглашений, что приведет к затягиванию конфликта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, сообщает Корреспондент.

"Все возможно, в том числе и выход из Минских соглашений. Но мы считаем, что [это] путь в никуда. Путь, который может привести к обострению конфликта, к затягиванию этого конфликта на многие годы", — сказал он.

Также дипломат заявил, что решению конфликта не способствует "наращивание Украиной военных мускулов" и получение поддержки со стороны Запада.

"Мы знаем об этих приготовлениях военных и знаем о той помощи, которую Киев получает от США, других стран... Все эти вещи принимаются в учет нашего военного планирования. Мы надеемся, что все-таки разум возобладает в Киеве и до военного сценария, в том числе касательно Донбасса, дело не дойдет", — заключил он.

На вопрос о возможности поставок Украине системы ПРО Железный купол Руденко призвал дождаться конкретики, а не слухов.